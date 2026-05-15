Sheinbaum sostiene una «cordial y excelente» llamada con Trump, en medio de tensiones

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Ciudad de México, 15 may (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que acordó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantener los esfuerzos bilaterales en seguridad y comercio en una llamada telefónica que calificó de «excelente».

“Tuve una cordial y excelente conversación con el presidente Trump, reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las pláticas sobre comercio”, escribió la mandataria en X.

La llamada sucede tras las acusaciones del Departamento de Justicia de EE.UU. contra el gobernador el estado de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros altos cargos de ese estado por presuntos vínculos con el narcotráfico, y que México ha criticado por falta de pruebas, así como la denuncian de presuntas operaciones encubiertas de la CIA en el país. EFE

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