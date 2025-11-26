Sheinbaum subrayó con Castro la importancia de respetar «voluntad popular» en elecciones

Ciudad de México, 26 nov (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que su reunión con la mandataria de Honduras, Xiomara Castro, tuvo como eje central el reconocimiento mutuo a los proyectos de cooperación bilateral y la preocupación de Castro por que se respete la «voluntad popular» en las elecciones hondureñas del domingo.

“Ellos tienen elección el domingo, hay elección en Honduras el domingo. Entonces, le interesaba mucho a ella hacernos saber que es muy importante que se respete la voluntad popular del pueblo hondureño, que no haya ningún injerencismo, que sea el pueblo de Honduras quien lo decida”, dijo Sheinbaum en su conferencia matutina un día después del encuentro con la mandataria hondureña.

En este sentido, recalcó que Castro expuso su preocupación por posibles intentos de influir en los comicios.

“Que se respete la voluntad popular, su preocupación porque no pudiera ser así. Y yo espero que así sea, que se respete siempre la voluntad de todos los pueblos”, afirmó.

Asimismo, la presidenta mexicana elogió la gestión de Castro y aseguró que su Administración ha mostrado avances sociales significativos.

“Entonces, ha sido desde mi punto de vista un buen gobierno y siempre respetamos a todos los pueblos y gobiernos de América Latina, particularmente pues un gobierno progresista como el que hoy gobierna Honduras”, concluyó.

Durante su conferencia, Sheinbaum explicó que Castro viajó a México para agradecer el respaldo recibido durante su Administración, especialmente mediante los programas de cooperación impulsados por el Gobierno mexicano.

“Agradecer el apoyo que le ha dado México durante su gobierno. Recuerden que ahí está el programa Sembrando Vida, ahora va a venir una segunda etapa, Jóvenes Construyendo el Futuro, que fue en una visión de cooperación para el desarrollo”, señaló.

Sheinbaum destacó que a la mandataria hondureña le quedan cerca de cuatro meses de mandato y busca consolidar los proyectos bilaterales antes de concluir su gobierno.

“Quiere cerrar estos programas para que Honduras pueda seguir manteniendo esta relación que ha mantenido con México”, dijo.

La visita oficial de Castro a México, donde llegó el domingo por la tarde, se produjo a menos de una semana de las elecciones presidenciales en el país centroamericano.

Más de seis millones de hondureños están convocados a las urnas para las elecciones presidenciales el próximo domingo, 30 de noviembre, para elegir al sucesor o sucesora de Castro, primera mujer en el cargo, quien el próximo 27 de enero concluirá su mandato de cuatro años. EFE

