Sheinbaum subraya «nueva etapa» con Francia y destaca acuerdo sobre códices

Ciudad de México, 7 nov (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, colocó este viernes la exhibición recíproca de los códices Azcatitlán y Bouterini en el núcleo simbólico de la «nueva etapa» de la relación bilateral con Francia al subrayar que ambos manuscritos prehispánicos representan «la memoria viva» del país y un acto de reconocimiento histórico.

Durante una conferencia conjunta con el presidente francés, Emmanuel Macron, quien está de visita en el país, la mandataria destacó que el intercambio temporal de los códices -que permitirá la muestra en México del Códice Azcatitlán y del Códice Bouterini en Francia el próximo año- es un hecho de «alto significado histórico y moral». EFE

