Sheinbaum subraya «nueva etapa» con Francia y destaca acuerdo sobre códices

Ciudad de México, 7 nov (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, colocó este viernes la exhibición recíproca de los códices Azcatitlán y Bouterini en el núcleo simbólico de la «nueva etapa» de la relación bilateral con Francia, al subrayar que ambos manuscritos prehispánicos representan «la memoria viva» del país y un acto de reconocimiento histórico.

Durante una conferencia conjunta con el presidente francés, Emmanuel Macron, de visita en el país, la mandataria destacó que el intercambio temporal de los códices -que permitirá la muestra en México del Códice Azcatitlán y del Códice Bouterini en Francia el próximo año- es un hecho de «alto significado histórico y moral».

«Estos códices son fundamentales en la relación entre Europa y México. Representan la memoria viva para México de nuestra historia, la voz escrita de nuestros antepasados y la raíz profunda de nuestra identidad», destacó Sheinbaum.

Los códices, elaborados en el periodo colonial temprano por pueblos nahuas, narran episodios fundacionales de la civilización mexica y constituyen testimonios únicos sobre la migración hacia el Valle de México, el nacimiento de Tenochtitlan y las transformaciones tras la conquista española.

Sheinbaum resaltó que esos documentos «no solo son testimonio de un pasado remoto», sino que también son «expresión de un pueblo que a través de la palabra, la imagen y el símbolo supo registrar su pensamiento, su arte y su visión del mundo. Con ello se reafirma ante el mundo que no hay futuro de prosperidad compartida sin el reconocimiento de la historia».

En este sentido, destacó el gesto diplomático y cultural de aceptar los traslados temporales recíprocos y simultáneos de los códices, aunque Sheinbaum había anunciado previamente que pediría la devolución a México del de Azcatitlán.

«Agradecemos profundamente al pueblo y al Gobierno de Francia este gesto. En él vemos reflejado un compromiso compartido con la cultura, con esta relación de igualdad y también con la justicia histórica», indicó.

La visita de Macron a México -originalmente prevista para septiembre pasado y retrasada debido a las tensiones políticas en París-, se enmarca en los preparativos del 200 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Francia, que se iniciaron en 1826 y se ratificaron oficialmente en 1830. EFE

