Sheinbaum subraya el «rechazo» de México al informe de la ONU sobre desapariciones

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Ciudad de México, 6 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, remarcó este lunes el rechazo de su Gobierno al reciente informe del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED), al asegurar que la documentación enviada por el país no fue «tomada en cuenta» por los expertos del organismo, al tiempo que defendió su compromiso ante la crisis de desaparecidos.

«Varios temas no fueron considerados por esta comisión. Por eso se rechazó el documento», dijo la mandataria en su conferencia de prensa diaria, en su primera declaración pública desde la publicación del informe de la CED.

En este sentido, Sheinbaum indicó que el análisis del comité no es «muy exacto» porque «extrapolan» los datos de cuatro estados de 2009 a 2017 a la situación actual a nivel nacional. EFE

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