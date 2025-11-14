Sheinbaum subraya que «queda descartada» una intervención militar de EE.UU. en México

Ciudad de México, 14 nov (EFE).- La presidenta de México, Claudia, Sheinbaum, afirmó este viernes que una intervención militar de Estados Unidos en su país «queda descartada» y destacó el «entendimiento» entre ambos naciones en temas de seguridad, lo que «garantiza la soberanía y la integralidad» mexicana, tras las recientes declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

«Lo que hemos estado planteando (…) Que cualquier intervención de Estados Unidos queda descartada, aunque hay todavía personas que la piden aquí en México», señaló Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina. EFE

