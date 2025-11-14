Sheinbaum subraya que «queda descartada» una intervención militar de EEUU en México

Ciudad de México, 14 nov (EFE).- La presidenta de México, Claudia, Sheinbaum, afirmó este viernes que una intervención militar de Estados Unidos «queda descartada» y destacó el «entendimiento» entre ambos países en temas de seguridad, lo que «garantiza la soberanía y la integralidad» de su país, tras las recientes declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

«Lo que hemos estado planteando (…) Que cualquier intervención de Estados Unidos queda descartada, aunque hay todavía personas que la piden aquí en México», señaló Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.

La mandataria comentó así las recientes declaraciones del secretario de Estado estadounidense, en las que señaló que Washington no contempla una acción unilateral en territorio mexicano.

Para Sheinbaum, esta posición del jefe de la diplomacia estadounidense confirma el «entendimiento» entre EEUU y México en materia de seguridad, a la vez que garantiza la «soberanía, la integralidad de nuestro territorio y la colaboración y la cooperación sin subordinación».

Asimismo, cargó contra la visión «muy poco patriota» de quienes piden acciones militares de EEUU en México, una muestra de «intervencionismo, buscando la injerencia exterior».

Antes de su participación en la cumbre de ministros de Exteriores del G7 en Canadá, Rubio rechazó la presencia de fuerzas militares en México o emprender «acciones unilaterales» en el país vecino contra el narcotráfico sin que las autoridades del país lo pidan.

No obstante, el secretario de Estado insistió en que “en México hay zonas del país que, francamente, están dirigidas y gobernadas por estos cárteles que son más poderosos que las fuerzas del orden locales o incluso las fuerzas nacionales», lo que supone «una preocupación en todo el hemisferio”. EFE

