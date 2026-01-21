Sheinbaum subraya que la entrega de 37 presos a EE.UU. fue una «decisión soberana»

1 minuto

Ciudad de México, 21 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que la entrega de 37 presos relacionados con organizaciones criminales al Gobierno de Estados Unidos fue una «decisión soberana» y negó que haya sido negociada durante la llamada que sostuvo la semana pasada con el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Fue a solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Que es muy importante, aclarar la decisión que se toma en el Consejo Nacional de Seguridad, se analiza, y es una decisión que es, lo primero, conveniencia para México, aunque pidan lo que tengan que pedir. Es una decisión soberana”, subrayó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

El martes, el Gobierno de México anunció el traslado a Estados Unidos de 37 presos de distintos centros penitenciarios del país considerados «una amenaza real para la seguridad» y que eran requeridos por vínculos con organizaciones criminales, lo que representó la tercera entrega de este tipo bajo el Gobierno de Sheinbaum. EFE

csr/afs/jrh

(foto)(video)