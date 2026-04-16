Sheinbaum tendrá reuniones bilaterales en Barcelona con Sánchez, Lula, Petro y Orsi

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Ciudad de México, 16 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves que sostendrá encuentros bilaterales con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; y con los jefes de Estado colombiano, Gustavo Petro; brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva; y uruguayo, Yamandú Orsi, durante su visita a Barcelona este sábado.

La visita de Sheinbaum, la primera de un presidente de México desde Enrique Peña Nieto (2012-2018) a España desde 2018, se produce en el marco del Foro en Defensa de la Democracia, en el que participarán diferentes líderes progresistas globales. EFE

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