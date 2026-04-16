Sheinbaum tendrá reuniones bilaterales en Barcelona con Sánchez, Lula, Petro y Orsi

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Ciudad de México, 16 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, indicó este jueves que sostendrá encuentros bilaterales con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el presidente colombiano, Gustavo Petro; el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva; y el uruguayo, Yamandú Orsi, durante su visita a Barcelona este sábado.

«Obviamente, con el presidente de España. Con el presidente Lula, Petro, con el presidente de Uruguay. Queremos reunirnos con el presidente del (Consejo de) la Unión Europea (UE)», informó Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria.

La visita de Sheinbaum, la primera de un presidente de México desde Enrique Peña Nieto (2012-2018) a España desde 2018, se produce en el marco del Foro en Defensa de la Democracia, en el que participarán diferentes líderes progresistas globales.

«No es una reunión anti-Trump, es una reunión por la paz», aseguró al ser preguntada si el encuentro busca contrastar posturas frente a las del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La mandataria viajará este jueves noche en vuelo comercial y regresará por la misma vía el domingo 19 de abril.

El sábado, Sheinbaum anunció que participará en la reunión de jefes de Estado del Foro de Defensa de la Democracia, y sostendrá los encuentros bilaterales previstos.

Un día después, el domingo, la presidenta mexicana visitará el Barcelona Supercomputing Center (BSC), centro con el que México tiene un proyecto conjunto para desarrollar una supercomputadora en el país norteamericano.

Desde su llegada a la presidencia en octubre de 2024, Sheinbaum apenas ha viajado al extranjero, manteniendo un foco interno similar al de su predecesor Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). EFE

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