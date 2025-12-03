Sheinbaum tiene previsto acudir al sorteo del Mundial de Fútbol en Washington

Ciudad de México, 3 dic (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este miércoles que tiene previsto acudir al sorteo del Mundial de Fútbol 2026 que se celebra el próximo viernes en Washington, donde se verá por primera en persona con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

“Yo creo que sí voy a ir. Yo creo que sí. Ya viajaría el jueves. Mañana les platicamos cómo va a estar”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, aunque adelantó que será un viaje muy breve.

La mandataria mexicana señaló que en el evento, en el que también estará el primer ministro canadiense, Mark Carney, podría reunirse con Trump aunque “todavía no está definido”.

Sin embargo, dijo que si fuera el caso “sería una reunión muy breve”.

“Es un evento muy corto, pero es un buen momento para estar los dos presidentes y el primer ministro de Canadá juntos dando esta imagen de que América del Norte y nuestro compromiso comercial sigue adelante”, enfatizó.

Respecto al evento, dijo que su labor será abrir la “pelotita” del bombo en el que estará la selección de México.

Como países anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá ya tienen asignado el grupo del que serán cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2026.

El sorteo marcará uno de los hitos previos más importantes al Mundial de 2026, que México coorganiza junto con Estados Unidos y Canadá y que tendrá sedes en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La ceremonia, donde se revelará el futuro de las 48 selecciones nacionales que participarán, se llevará a cabo este 5 de diciembre y al día siguiente el calendario de partidos y los estadios en los que se jugará. EFE

