Sheinbaum ve «muy difícil» que la derecha llegue al poder en México

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Ciudad de México, 24 jun (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que es «muy difícil» que la derecha «se inserte» en la presidencia del país, pero llamó a prestar atención a lo que «ocurre» en otros lugares como Colombia, después de que el candidato izquierdista, Iván Cepeda, reconociera su derrota ante el derechista Abelardo de la Espriella.

«Por supuesto que siempre hay que estar atento a lo que ocurre en otros lugares, trabajar muy fuerte para informar, no defraudar y seguir cumpliendo de acuerdo (…) Es muy difícil que la otra derecha se inserte en nuestro país», declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria al ser cuestionada por la pérdida de poder del progresismo en Latinoamérica.

Pese al contexto internacional y el resultado electoral en Colombia, Sheinbaum afirmó que en México ocurrió un «fenómeno único» con la llegada a la presidencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

En este sentido, defendió la reivindicación de la historia nacional que hace el movimiento político del que ella forma parte, autodenominado Cuarta Transformación, sobre todo de las «culturas originarias» y las «grandes civilizaciones» del país.

«Por eso nosotros no podemos traicionar nunca. Y la honestidad tiene que ser nuestra bandera. Y ser honestos. Y no mentirle nunca al pueblo», apuntó la mandataria.

Como compromisos de su Gobierno, Sheinbaum reafirmó su intención de seguir con el «programa de transformación» orientado a generar y redistribuir la riqueza en toda la población.

Con la derrota de Cepeda -considerado el heredero del presidente Gustavo Petro- en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, Sheinbaum pierde a un estrecho aliado con quien le unía una afinidad ideológica en muchas materias.

Así, Colombia se unió a la lista de países que, en los últimos años, viraron a posiciones más conservadoras, como fue el caso de Chile, Bolivia, Ecuador o Argentina. EFE

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