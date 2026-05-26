Sheinbaum ve «muy interesante» la reflexión «humanista» del papa León XIV sobre la IA

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Ciudad de México, 26 may (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que es «muy interesante» la reflexión «humanista» sobre la inteligencia artificial que hace León XIV en su primera encíclica, donde sostiene que tiene «que ser desarmada» de las «lógicas que la transforman en dominio, exclusión y muerte».

«Muy interesante y además su reflexión humanista al final. De que no nos dejemos llevar solamente por el uso de la tecnología, sino nos cuestionemos, regulemos y pensemos en el futuro de la humanidad», declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria al ser preguntada por la encíclica papal ‘Magnifica Humanitas’.

Sheinbaum dijo que vale «mucho la pena» leer el documento «sea uno católico o no» y destacó la visión de León XIV de «cercanía con los más pobres».

Añadió, asimismo, que el papa presenta cuestiones como quien detenta las redes sociales o quien genera el algoritmo, al tiempo que calificó de «excepcional» el título de la primera encíclica (Grandiosa Humanidad) «para nosotros que somos humanistas».

«Es muy interesante porque no solo habla de la importancia de la regulación de la inteligencia artificial, sino que dice por quién está controlada», subrayó.

La mandataria leyó algunos párrafos del documento y añadió que son cuestiones que se tienen que tratar para debatir «qué tenemos que hacer desde México».

En su encíclica, León XIV explicó que la inteligencia artificial «está cambiando muchos aspectos de nuestra vida» y está «fuertemente también cambiando el modo en el que se están llevando a cabo los conflictos», por lo que explicó que se sentía «responsable» de dar la visión de la Iglesia sobre ese tema.

La mandataria mexicana ha invitado al papa León XIV a visitar México en 2026. EFE

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