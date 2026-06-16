Sheinbaum ve «probable» una reunión con Felipe VI durante el Mundial

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La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo este martes que «es probable» que reciba al rey español Felipe VI, quien viajará a México para asistir a un partido del Mundial 2026.

Ambos países han tenido roces diplomáticos en los últimos años por la exigencia del gobierno mexicano de que la Corona española ofrezca disculpas por los abusos cometidos en la conquista, pero recientemente han hecho gestos de acercamiento.

«Sí, es probable que sí. Todavía está Relaciones Exteriores (de México) viendo con la cancillería de España y con la representación del jefe del Estado español», respondió Sheinbaum al ser interrogada sobre un encuentro con Felipe VI.

La reunión, añadió, sería en Ciudad de México.

El monarca estará en Guadalajara, donde el 26 de junio se enfrentarán España y Uruguay en la última jornada del Grupo H del Mundial de Norteamérica 2026.

A mediados de marzo pasado, Sheinbaum informó que entre los jefes de Estado invitados a la justa deportiva estaba Felipe VI, quien un par de días antes, en un evento en Madrid alusivo a México, había reconocido que hubo «mucho abuso» durante la conquista.

Este gesto fue aplaudido por Sheinbaum, quien en octubre de 2024 rechazó invitar al rey a su ceremonia de investidura de la presidencia, gesto que fue descrito como «inaceptable» por la cancillería española.

En el Mundial de México 1986, el entonces rey español Juan Carlos asistió, junto con otros jefes de Estado y de Gobierno, a la ceremonia de inauguración encabezada por el presidente mexicano de la época, Miguel de la Madrid.

En esta ocasión, Sheinbaum declinó la invitación de la FIFA para asistir al partido inaugural del torneo y donó su boleto a una joven mexicana aficionada el fútbol.

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