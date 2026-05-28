Sheinbaum ve riesgo de intervención extranjera en elecciones de México

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Ciudad de México, 28 may (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que existe el riesgo de intervención extranjera en los procesos electorales del país y defendió la necesidad de regular en la ley cómo se acreditaría una eventual injerencia externa, en pleno debate sobre una reforma constitucional en la materia.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria sostuvo que México ha enfrentado antecedentes de financiamiento externo con impacto político y aseguró que la discusión no busca favorecer al gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), sino garantizar la soberanía electoral.

“Sí, sí puede haber un riesgo de una intervención extranjera en las elecciones en México”, señaló.

Como ejemplo, la presidenta mencionó el caso de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, a la que su Gobierno y el del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) han acusado previamente de recibir financiamiento internacional.

“Se demostró en el caso de Mexicanos Contra la Corrupción o por la corrupción, que fueron financiados por instituciones de Estados Unidos a través de la embajada que de una u otra forma apoyaban a un candidato o a una candidata”, aseveró.

Las declaraciones ocurren luego de que el Congreso mexicano aprobara una reforma para incluir en la Constitución que la intervención extranjera pueda ser causa para anular elecciones en México, un tema que ha generado críticas de partidos opositores, que acusan al oficialismo de intentar consolidar ventajas políticas.

“Ha habido críticas de la oposición diciendo que es un argumento más de la presidenta o de Morena para garantizar el poder a Morena. No hay nada más falso que eso”, afirmó.

La mandataria insistió en que la soberanía electoral debería ser un consenso nacional y sostuvo que cualquier regulación debe impedir interferencias externas en decisiones políticas del país.

“Todas y todos los mexicanos deberíamos estar de acuerdo con eso, que no haya injerencia extranjera en las elecciones en México. O sea, quien vota en contra de esta propuesta pues parece que está a favor de que haya injerencia extranjera en las elecciones en México”, expresó.

No obstante, Sheinbaum reconoció que el principal desafío será establecer mecanismos claros para demostrar cuándo existió una intervención extranjera, a fin de evitar interpretaciones discrecionales.

“El asunto es cómo muestras que en efecto hubo intervención extranjera en una elección y eso tiene que venir en la ley de manera muy clara”, indicó.

Asimismo, explicó que, una vez aprobada la reforma constitucional, corresponderá a la legislación secundaria precisar “cuáles son las características que pudieran definir que en efecto para que no sea algo subjetivo, sino que realmente se demuestre que hubo intervención extranjera”. EFE

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