Shell anuncia un beneficio en alza del 11% en 2025, pese a la bajada de precios del petróleo

afp_tickers

2 minutos

El gigante energético británico Shell anunció este jueves que su beneficio neto aumentó un 11% el año pasado, en un período en que mayores volúmenes y menores costos ayudaron a compensar la caída de los precios del petróleo y el gas.

El beneficio neto después de impuestos subió a 17.838 millones de dólares en 2025, en comparación con los 16.094 millones del año 2024, indicó Shell en un comunicado.

Los precios de la energía enfrentaron presiones el año pasado por preocupaciones de que los aranceles adoptados por el presidente estadounidense, Donald Trump, perjudicarían el crecimiento económico.

Esos precios cayeron aún más como resultado de un mayor nivel de producción de los países de la OPEP+.

Más recientemente, los precios repuntaron cuando Trump intensificó sus amenazas militares contra Irán, un importante productor de petróleo, pero desde entonces se han enfriado ante la perspectiva de negociaciones entre Washington y Teherán.

Shell señaló que su beneficio subyacente -que excluye variaciones en los precios de la energía y cargos puntuales- cayó un 22% a 18.530 millones de dólares el año pasado.

Solo en el cuarto trimestre, el beneficio neto descendió un 22% con respecto del trimestre anterior, a 4.100 millones de dólares.

«En el cuarto trimestre, pese a menores ganancias (…) la generación de caja se mantuvo sólida», señaló en el comunicado el director ejecutivo Wael Sawan.

Agregó que Shell estaba aumentando los dividendos para los accionistas y que iniciaría un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 3.500 millones de dólares.

Shell anunció en noviembre que ponía fin a su participación en dos proyectos eólicos marinos en el Mar del Norte, como parte de su giro consistente en alejarse de las energías alternativas para concentrarse de nuevo en su negocio de combustibles fósiles.

bcp/har/js/ahg/avl