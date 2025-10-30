Shell mejora su beneficio en el tercer trimestre pese a la caída de los precios del petróleo

El beneficio de Shell aumentó un 24% en el tercer trimestre gracias a la mejora de los márgenes y de las ventas, anunció el jueves la petrolera británica.

A pesar de la caída de los precios del petróleo desde comienzos de 2025, el beneficio neto creció un 24% interanual, hasta 5.320 millones de dólares.

«A pesar de la volatilidad persistente, nuestros sólidos resultados trimestrales nos permiten iniciar un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 3.500 millones de dólares durante los próximos tres meses», declaró el director general Wael Sawan en un comunicado.

El beneficio ajustado trimestral (excluyendo elementos excepcionales) retrocedió casi un 10%, hasta 5.430 millones de dólares, aunque superó las previsiones de los analistas.

En la primera mitad del año los beneficios de Shell habían caído como consecuencia de la guerra comercial impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump.

Los precios del petróleo también están bajo presión por una oferta excesiva, tras el fuerte aumento de las cuotas de producción de la OPEP+ desde abril.

