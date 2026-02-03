Shell vende el 20 % de un proyecto de gas en Brasil a la kuwaití Kufpec

2 minutos

Río de Janeiro, 3 feb (EFE).- Shell anunció este martes que vendió a la petrolera Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (Kufpec) un 20 % de participación en Orca, un proyecto en Brasil para explotar reservas de gas en aguas profundas del océano Atlántico que desarrolla en asociación con la colombiana Ecopetrol.

Tras el negocio, por un valor no divulgado, Shell permanece como operadora y controladora del proyecto, con un 50 % de participación, mientras que Ecopetrol conserva su 30 %.

Tras varios meses de exploración en el área, ubicada en aguas profundas de la cuenca marina de Santos, Shell anunció en marzo pasado que instalará en la misma un navío plataforma con capacidad para producir 120.000 barriles diarios de gas natural.

El gas descubierto en Orca está en el presal, el horizonte de exploración en aguas profundas ubicado por debajo de una capa de sal de dos kilómetros de espesor y cuyas gigantescas reservas pueden convertir a Brasil en uno de los cinco mayores exportadores de petróleo en 2030.

Shell explicó en un comunicado que su asociación con la empresa kuwaití refuerza la distribución de capital en el portafolio global de la empresa y mantiene a la compañía como la mayor productora extranjera de petróleo en Brasil.

Igualmente, agrega la nota, fortalece la asociación estratégica entre Shell y Kufpec, que tienen acuerdos en diversos mercados, especialmente en Egipto.

Kufpec es una subsidiaria de Kuwait Petroleum Corporation (KPC), que actúa desde 1981 en operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos internacionalmente. EFE

