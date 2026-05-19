Sherritt da marcha atrás y dice que no disolverá sus intereses y su empresa mixta en Cuba

3 minutos

Toronto (Canadá), 19 may (EFE).- La minera canadiense Sherritt International anunció este martes que no seguirá adelante con la disolución de sus intereses en Cuba, incluida la de su empresa mixta con la compañía estatal General Nickel Company, aunque mantendrá suspendida su participación directa en las operaciones en la isla por el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos.

La compañía, con sede en Toronto, señaló en un comunicado que, «tras nuevas consultas con asesores, partes interesadas y autoridades gubernamentales», ha decidido no proceder con las medidas de disolución y renuncia anunciadas el 15 de mayo.

Sherritt había anunciado previamente la suspensión inmediata de su participación directa en empresas mixtas cubanas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara el 1 de mayo una orden ejecutiva que amplía las sanciones contra Cuba.

La compañía también inició la repatriación de sus empleados expatriados y advirtió de que podía ser designada formalmente bajo el nuevo régimen sancionador.

La rectificación supone un giro respecto a la decisión anunciada la semana pasada, cuando la empresa buscaba desligarse de sus activos cubanos para limitar el impacto práctico de las nuevas medidas estadounidenses.

Sherritt subrayó que seguirá sin participar directamente en las actividades de sus empresas mixtas en Cuba mientras trabaja con asesores y autoridades en “pasos apropiados” para responder a la orden ejecutiva estadounidense.

La compañía añadió que se le ha presentado de forma preliminar «una posible oportunidad para preservar valor», aunque advirtió de que no hay garantías de que esa operación pueda concretarse.

La empresa también alertó de que, aunque sigue «de forma activa considerando y colaborando con las partes interesadas para abordar la orden ejecutiva, hasta que estas cuestiones sean resueltas, Sherritt afronta graves dificultades operativas, financieras y legales, incluida su capacidad para cumplir con las cláusulas de sus contratos de deuda».

Sherritt es uno de los principales inversores extranjeros en Cuba y participa en la explotación de níquel y cobalto en Moa, además de tener intereses en Energas, uno de los principales productores independientes de electricidad de la isla.

Estados Unidos sancionó este mes a Moa Nickel, la empresa conjunta entre Sherritt y la estatal cubana General Nickel, dentro de una ofensiva contra sectores estratégicos de la economía cubana.

Tras el anuncio el 7 de mayo por parte de Sherritt de que abandonaría Cuba por las sanciones de EE.UU., el presidente del consejo de administración de la minera, Brian Imrie, la directora financiera, Yasmin Gabriel, el auditor externo, Deloitte, así como dos consejeros presentaron la dimisión de sus cargos.

Sherritt reconoció que esas salidas, junto con las disrupciones operativas y de gobernanza derivadas de la orden ejecutiva estadounidense, han limitado su capacidad para presentar sus resultados del primer trimestre. EFE

jcr/aaca/eav