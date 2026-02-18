Shia LaBeouf es acusado de agresión durante el Mardi Gras en Nueva Orleans

1 minuto

Washington, 17 feb (EFE).- El actor estadounidense Shia LaBeouf fue acusado este martes de dos cargos de agresión simple tras un altercado ocurrido la madrugada de este martes durante las celebraciones del Mardi Gras en Nueva Orleans, informó el Departamento de Policía de esa ciudad.

El artista, reconocido por su trabajo en la saga ‘Transformers’, fue arrestado después de recibir atención médica por lesiones no especificadas.

Según el comunicado de la policía, los hechos ocurrieron alrededor de las 00:45 hora local en Royal Street, una zona turística conocida por sus restaurantes, hoteles y comercios, cuando LaBeouf causó disturbios en un establecimiento no identificado y se tornó «cada vez más agresivo» al ser retirado del lugar.

De acuerdo con la versión oficial, una de las víctimas denunció haber sido golpeada varias veces con el puño cerrado por el actor.

Posteriormente, tras abandonar el sitio y regresar con mayor agresividad, LaBeouf habría vuelto a agredir a la misma persona en la parte superior del cuerpo y a otra en la nariz, antes de ser finalmente detenido por las autoridades.

LaBeouf ha enfrentado previamente acusaciones por comportamiento violento, como en 2020, cuando la cantante FKA Twigs presentó una demanda en su contra por agresión sexual, caso que fue resuelto el verano pasado. EFE

dte/rrt