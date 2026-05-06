Shivon Zilis, madre de 4 hijos de Musk, testificó que el magnate ofreció donarle esperma

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Los Ángeles (EE.UU.), 6 may (EFE).- La ejecutiva canadiense Shivon Zilis, exmiembro de la junta directiva de la tecnológica OpenAI, subió este miércoles al estrado en el juicio contra la desarrolladora de ChatGPT, donde ofreció detalles sobre su relación con el magnate Elon Musk y ahondó sobre cómo fue que este terminó siendo el padre de sus cuatro hijos.

La asesora ejecutiva, de cuarenta años, testificó en el sexto día del juicio, que se está llevando a cabo en Oakland (California), y durante su intervención fue cuestionada sobre su relación personal con Musk.

Zilis explicó que, hacia finales de 2020, cuando formaba parte de la junta de OpenAI, planeaba ser madre soltera y aceptó la oferta del magnate de donar su esperma, aunque en un inicio no contemplaba que él desempeñara un papel activo en la vida de sus hijos.

«En ese entonces, él animaba a todos a su alrededor a tener hijos y notó que yo no los tenía. Él se ofreció a hacer una donación», dijo Zilis -de acuerdo con la cadena BBC-.

La ejecutiva detalló que ambos acordaron mantener la paternidad de forma «estrictamente confidencial», motivo por el cual no informó al director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, que Musk era el padre de sus gemelos y solo hasta que supo que un reportaje de Business Insider sobre la paternidad de sus hijos estaba a punto de publicarse decidió comunicárselo.

Pese a ello Altman y Greg Brockman, presidente de Open AI, quisieron que Zilis se mantuviera en la junta de la empresa.

Zilis, quien actualmente mantiene una relación romántica con Musk, afirmó que convive con el hombre más rico del mundo cuando viajan y cuando pasan tiempo en familia en una residencia en Austin (Texas).

«‘Relación’ es un término relativo», respondió Zilis, quien añadió que si «ha habido momentos románticos», según una información citada por la revista Vanity Fair.

Una testigo esperada

El testimonio de Zilis era uno de los más esperados en el juicio, iniciado la semana, por una demanda de Musk en la que acusa a la tecnológica; a sus cofundadores, Sam Altman y Greg Brockman; y a Microsoft de «engañarlo» para que donara más de cuarenta millones de dólares en una iniciativa benéfica que ahora está dedicada al lucro, según testificó el pasado 29 de abril.

La canadiense trabajó con OpenAI entre 2016 y 2023, donde inicialmente fue una asesora y después pasó a ser miembro de la junta directiva. Actualmente, Zilis es directora de operaciones y proyectos especiales en Neuralink, de la que Musk es dueño.

Este miércoles, los abogados de la empresa matriz de ChatGPT lograron que Zilis admitiera que tenía sentimientos positivos hacia Altman y Brockman, a los que Musk ha acusado de «robar» a la caridad.

Además, la ejecutiva dijo que votó a favor del acuerdo entre OpenAI y Microsoft, porque le pareció una buena idea. No obstante, señaló que Musk no estuvo de acuerdo y «me tildó de ingenua», según información citada por la cadena NBC.

No obstante, Zilis expresó que tuvo varias inquietudes respecto al liderazgo de Altman, otrora amigo de Musk, en OpenAI.

La canadiense contó que cuando ella formaba parte de la junta directiva de OpenAI, la tecnológica lanzó ChatGPT, pero que no fue informada sobre los planes para la presentación del chatbot.

El nombre de Zilis ya había salido a relucir en el juicio. Brockam testificó en la víspera que la ejecutiva actuó como mediadora entre los cofundadores de OpenAI y Musk, pero después se marchó a trabajar con el magnate.

OpenAI ha calificado la demanda de Musk como un intento motivado por la envidia que busca obstaculizar a un competidor directo.

El fundador de Tesla y SpaceX exige que OpenAI le pague 150.000 millones de dólares, el despido de Altman y que la compañía regrese a un estatus total de organización sin fines de lucro.

Zilis culminó hoy con su declaración, a la espera de que al estrado suba en los próximos días Altman, que es actualmente el director ejecutivo de OpenAI.

Los argumentos finales de este juicio serán presentados el próximo 14 de mayo, según información compartida a EFE por el tribunal federal. EFE

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