Si EEUU cruza líneas rojas como Taiwán, provocará un conflicto con China, advierte Wang Yi
Múnich (Alemania)/Shanghái (China), 14 feb (EFE).- El ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, aseguró hoy que «algunas personas» en Estados Unidos «todavía están haciendo lo posible» por «atacar y difamar» a su país, y que, en caso de que Washington «cruce líneas rojas» como Taiwán, «llevaría probablemente a un conflicto».
Preguntado en la Conferencia de Seguridad de Múnich acerca de sus expectativas sobre la visita que el presidente estadounidense, Donald Trump, tiene previsto efectuar a China en abril, Wang aseguró que tanto el mandatario republicano como su homólogo chino, Xi Jinping, «pueden hacer que la fantástica relación» entre ambas potencias «sea aún mejor».
El jefe de la diplomacia china planteó una dicotomía entre un conflicto marcado por el «desacople» y la «oposición visceral a China» y una situación en la que Washington plantee «una política positiva y pragmática» hacia el gigante asiático, subrayando que Pekín prefiere esto último pero que, en cualquier caso, «China está preparada para afrontar todo tipo de riesgos». EFE
vec/vh