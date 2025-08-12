Sibiga agradece a Albares la posición y el apoyo de España a Ucrania frente a Rusia

2 minutos

Berlín, 12 ago (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, agradeció este martes el apoyo de su homólogo español, José Manuel Albares, por la posición de España en la guerra ruso-ucraniana.

«Gracias, estimado José Manuel Albares, por enfatizar (la necesidad de) un completo e incondicional alto el fuego como primer paso hacia una paz real», escribió el jefe de la diplomacia ucraniana en su cuenta de la red social X.

Sibiga reaccionaba así a una publicación en esa red social de Albares, en la que el ministro recordaba que España, junto al resto de países de la Unión Europea (UE), aspira a «un alto el fuego incondicional y verificable como primer paso hacia una paz justa y duradera».

«Ucrania y la UE tienen que estar en la mesa de cualquier negociación. La agresión no puede tener recompensa», señaló Albares tras la reunión extraordinaria de ministros de Asuntos Exteriores de la UE, uno de los encuentros europeos que preceden a la reunión que mantendrán el viernes en Alaska (Estados Unidos) el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin.

«Ucrania y Europa deben ser parte de una solución duradera para terminar la guerra de Rusia», subrayó Sibiga en su mensaje en X.

«Los esfuerzos diplomáticos de hoy sientan las bases para una seguridad futura y global, y un sistema internacional basado en reglas», agregó Sibiga, que aludió a la petición de este martes de 26 países de la UE, todos salvo Hungría, de que cualquier negociación «significativa» sobre Ucrania sólo tenga lugar si se produce un «alto el fuego o reducción de hostilidades». EFE

smm/cph/pddp