The Swiss voice in the world since 1935

Sibiga agradece a Albares la posición y el apoyo de España a Ucrania frente a Rusia

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Berlín, 12 ago (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, agradeció este martes el apoyo de su homólogo español, José Manuel Albares, por la posición de España en la guerra ruso-ucraniana.

«Gracias, estimado José Manuel Albares, por enfatizar (la necesidad de) un completo e incondicional alto el fuego como primer paso hacia una paz real», escribió el jefe de la diplomacia ucraniana en su cuenta de la red social X.

Sibiga reaccionaba así a una publicación en esa red social de Albares, en la que el ministro recordaba que España, junto al resto de países de la Unión Europea (UE), aspira a «un alto el fuego incondicional y verificable como primer paso hacia una paz justa y duradera».

«Ucrania y la UE tienen que estar en la mesa de cualquier negociación. La agresión no puede tener recompensa», señaló Albares tras la reunión extraordinaria de ministros de Asuntos Exteriores de la UE, uno de los encuentros europeos que preceden a la reunión que mantendrán el viernes en Alaska (Estados Unidos) el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin.

«Ucrania y Europa deben ser parte de una solución duradera para terminar la guerra de Rusia», subrayó Sibiga en su mensaje en X.

«Los esfuerzos diplomáticos de hoy sientan las bases para una seguridad futura y global, y un sistema internacional basado en reglas», agregó Sibiga, que aludió a la petición de este martes de 26 países de la UE, todos salvo Hungría, de que cualquier negociación «significativa» sobre Ucrania sólo tenga lugar si se produce un «alto el fuego o reducción de hostilidades». EFE

smm/cph/pddp

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR