Sibiga agradece el apoyo de España a Ucrania tras ataque ruso contra sector eléctrico

2 minutos

Berlín, 7 feb (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, agradeció a su homólogo español, José Manuel Albares, sus palabras de apoyo, después de que en la noche del viernes a este sábado un ataque masivo ruso causara daños en el sector energético ucraniano.

«Jose Manuel Albares, gracias por su apoyo inquebrantable», escribió Sibiga en su cuenta de X, en la que el jefe de la diplomacia ucraniana señaló que Kiev «valora enormemente» el apoyo energético que ha ofrecido España al país invadido por Rusia.

«Valoramos enormemente el apoyo energético de España y los generadores de alta capacidad enviados para reforzar el sistema energético ucraniano», señaló Sibiga, que reaccionó en X a un mensaje en esa red del titular español de Asuntos Exteriores en el que Albares condenó el último ataque masivo ruso contra Ucrania.

«Una noche más ataques rusos han alcanzado la infraestructura energética de Ucrania, que vive una situación crítica en un durísimo invierno. Mi apoyo al pueblo ucraniano. Seguimos ayudándoles», escribió Albares en X, donde apuntó que España envió esta semana seis generadores eléctricos con destino territorio ucraniano.

En su mensaje de agradecimiento, Sibiga también señaló que «la comunidad internacional debe responsabilizar a Rusia y los perpetradores» de los ataques como el registrado en la noche del viernes a este sábado.

Según denunciaron las autoridades ucranianas, Rusia empleó en su último ataque masivo contra Ucrania, que tuvo como objetivo el sistema energético del país invadido, más de 400 drones y unos 40 misiles. EFE

