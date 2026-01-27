Sibiga dice que también está pendiente el control sobre la central nuclear de Zaporiyia

2 minutos

Berlín, 27 ene (EFE).- El ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, aclaró este martes que, además de la cuestión del territorio, sigue pendiente en las negociaciones para un alto el fuego ruso en Ucrania el futuro y control de la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa y ocupada por las tropas rusas.

En declaraciones al medio ‘European Truth’, el ministro dijo que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, está dispuesto a reunirse personalmente con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para solucionar las dos cuestiones más sensibles que siguen sin resolverse dentro del proceso de paz que impulsa Estados Unidos.

«Es precisamente para resolverlas que el presidente está dispuesto a reunirse con Putin y debatirlas», afirmó Sibiga, quien aclaró así que no es solo un tema que está pendiente, como habían dicho en el Foro Económico Mundial de Davos Zelenski y el enviado estadounidense para las negociaciones Steve Witkoff, en referencia a las exigencias rusas de que Ucrania ceda todo el Donbás.

A su vez, Sibiga no ve necesaria una reunión con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov.

«No deberíamos crear vías paralelas. Existen equipos negociadores que incluyen representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores. La creación de canales adicionales no es oportuna ni necesaria», dijo.

También indicó que los equipos negociadores ya han mantenido conversaciones sustantivas sobre los parámetros de un eventual alto el fuego, así como sobre el procedimiento para supervisarlo o verificarlo.

Zelenski dijo la víspera que se está preparando otra reunión de los equipos negociadores de Ucrania, Estados Unidos y Rusia en Abu Dabi para esta semana, prevista inicialmente para el 1 de febrero. EFE

cae/psh