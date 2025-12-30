Sibiga informa a Albares sobre los últimos avances en «el proceso de paz» para Ucrania

Berlín 30 dic (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, indicó que mantuvo este martes una llamada con su homólogo español, José Manuel Albares, sobre la situación de la guerra de agresión rusa contra Ucrania además de «los últimos avances in el proceso de paz».

«Tuve una buena llamada con mi colega y amigo José Manuel Albares. Hablamos de la situación en el frente y las consecuencias de los últimos ataques masivos contra infraestructura crítica y civiles», escribió Sibiga en su cuenta de X.

«Destaqué la importancia de fortalecer la defensa aérea y la resiliencia energética ante la escalada de terror de Rusia», agregó el jefe de la diplomacia ucraniana.

Sibiga informó a Albares de los resultados de los avances diplomáticos en favor de la paz en Ucrania tras la reunión de tres horas mantenida el domingo en Florida entre el presidente del país invadido, Volodímir Zelenski, con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

«Informé a mi colega sobre los últimos avances en el proceso de paz y subrayé el compromiso de Ucrania con lograr una paz justa y duradera basada en la unidad transatlántica», señaló Sibiga.

«Este es un momento crucial para movilizar nuestros esfuerzos colectivos con el fin de restablecer la seguridad en Europa», añadió, antes de agradecer el apoyo de España a la causa ucraniana.

«Agradezco a España por su apoyo integral y a mi homólogo por la garantía de solidaridad inquebrantable con Ucrania y el pueblo ucraniano», dijo Sibiga.

Previamente, Albares trasmitió este martes a Sibiga el deseo de que 2026 sea «por fin» un año de paz, le garantizó el apoyo de España en las negociaciones para lograrlo, además de condenar los recientes ataques rusos contra infraestructuras civiles de Kiev y otras ciudades del país. EFE

