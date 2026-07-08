Sibiga insiste ante Consejo OTAN-Ucrania que su país necesita más ayuda en defensa aérea

Compartir

2 minutos

Ankara/Kiev, 8 jul (EFE).- El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, informó a sus homólogos en el Consejo OTAN-Ucrania celebrado en los márgenes de la cumbre de Ankara de las consecuencias de los últimos ataques rusos, e insistió en que Ucrania necesita medios para defenderse de los misiles balísticos rusos.

«La defensa aérea sigue siendo nuestra principal prioridad. He transmitido la urgencia de incrementar la protección contra la amenaza de misiles balísticos. (Vladimir) Putin apuesta por el terror balístico como su última ventaja», escribió Sibiga este miércoles en un mensaje publicado en X sobre su discurso ante el Consejo.

Sibiga reivindicó los «éxitos» de Ucrania en el frente, en materia de producción militar y en sus ataques de larga distancia contra Rusia, y afirmó que reforzar las capacidades antibalísticas del Ejército ucraniano es la mejor forma de obligar a Rusia a sentarse a negociar el final de la guerra.

«Ucrania necesita urgentemente suministros a tiempo de sistemas de defensa aérea e interceptores, sobre todo de cara al invierno», escribió también Sibiga, que pidió para ello nuevas contribuciones de sus socios europeos al programa PURL, con el que los aliados de Ucrania compran a EE.UU. el armamento que la administración de Donald Trump ha dejado de enviar gratis.

Sibiga reafirmó asimismo la idea de que Ucrania ha dejado de ser un país que sólo recibe ayuda y destacó la contribución en experiencia, innovación y capacidad de combate que puede ofrecer a sus aliados.

«La OTAN 3.0 no será completa sin Ucrania», remachó. EFE

mg/smm/jgb