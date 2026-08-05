Siemens Energy logra resultados récord por la demanda de electricidad usada para la IA

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El grupo alemán Siemens Energy anunció este miércoles que alcanzó niveles récord de pedidos, ingresos y rentabilidad en el tercer trimestre de su ejercicio fiscal 2025-2026, gracias a la fuerte demanda de electricidad relacionada con el auge de la inteligencia artificial.

«La demanda mundial de electricidad -y, por consiguiente, la de nuestros productos- se mantuvo fuerte en el tercer trimestre», celebró el presidente del consejo de administración de Siemens Energy, Christian Bruch, citado en un comunicado.

La división que fabrica turbinas a gas registró pedidos récord, por un monto de casi 10.000 millones de euros (unos 11.500 millones de dólares), impulsados por la demanda en Estados Unidos, especialmente para centros de datos, y por proyectos de centrales eléctricas en Oriente Medio y Asia.

Entre abril y junio, los pedidos a Siemens Energy aumentaron, sin considerar los efectos del tipo de cambio ni la evolución de la cartera, un 8,5%, hasta alcanzar un máximo de 17.900 millones de euros (20.600 millones de dólares).

Así, la utilidad del grupo antes de gastos extraordinarios se triplicó con creces hasta alcanzar los 1.623 millones de euros (1.850 millones de dólares), frente a los 497 millones del año anterior.

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