Sierra Leona dice que el barco con cocaína detenido por España zarpó sin droga de Freetown

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Nairobi, 21 may (EFE).- La Policía de Sierra Leona ha asegurado que el mercante interceptado este 1 de mayo por las fuerzas de seguridad españolas con 30,2 toneladas de cocaína, el mayor alijo de esta droga incautado en España, zarpó del puerto de su capital, Freetown, sin ningún cargamento ilegal.

El jefe de la Unidad de Delincuencia Organizada Transnacional (TOCU) de la Policía sierraleonesa, superintendente Michael J.K. Laggah, indicó que el buque Arconian, con pabellón de Comoras, llegó a Freetown el 17 de abril y se sometió a inspecciones rutinarias, publicaron a última hora del miércoles medios locales.

El barco cargó en el puerto productos derivados de la palma, diésel marino y agua potable, entre otras mercancías; y zarpó el 22 de abril con 17 tripulantes, señaló Laggah en la presentación del resultado preliminar de una investigación en rueda de prensa en la capital.

«Todos los funcionarios negaron tener conocimiento de cualquier envío de cocaína originario de Sierra Leona o procesado oficialmente a través de puertos reconocidos bajo su supervisión», afirmó.

«El número de tripulantes presuntamente detenidos por las autoridades españolas (23) supera los 17 que zarparon del puerto de Freetown», aseveró el jefe de la TOCU, al enfatizar que «la presencia de seis tripulantes no identificados indican un riesgo significativo de posible actividad delictiva transnacional fuera de Sierra Leona».

Sin embargo, puntualizó, las autoridades del país africano no descartan «la posibilidad de que las aguas territoriales de Sierra Leona hayan sido explotadas por una red criminal organizada transnacional», y el caso «sigue bajo investigación activa».

«Si bien el Gobierno de Sierra Leona aún no ha sido contactado formalmente por las autoridades españolas, ha tomado medidas para contactarlas a través de canales diplomáticos y otros socios internacionales», añadió el superintendente, remarcar la voluntad de Sierra Leona de «cooperar plenamente con los socios internacionales».

El mercante partió desde Sierra Leona con rumbo declarado a Libia cuando fue interceptado por la Guardia Civil española frente a las costas del Sahara Occidental con 1.279 fardos de cocaína, valorados en más de 812 millones de euros.

Durante el abordaje, las fuerzas policiales españolas detuvieron a 17 tripulantes y a otras seis personas ocultas con armas de fuego.

Según la investigación española, la embarcación transportaba grandes cantidades de cocaína para su trasvase a otras naves de alta velocidad y su posterior introducción en la península Ibérica.

La operación policial se basó en el sistema de recepción y análisis de inteligencia contra el narcotráfico a través de los canales de cooperación internacional de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) y de la Unidad del Equipo de Inteligencia e Intervenciones de la Policía neerlandesa. EFE

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