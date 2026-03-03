Sierra Leona evacua a sus ciudadanos y diplomáticos en Irán ante escalada en Oriente Medio

Nairobi, 3 mar (EFE).- Sierra Leona evacuó a 24 de sus ciudadanos y personal diplomático de Irán tras la escalada de intercambios militares en Oriente Medio, según informó este martes el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional del país africano.

“El Gobierno de Sierra Leona ha evacuado con éxito a 24 ciudadanos sierraleoneses y personal de la embajada de la República Islámica de Irán tras la reciente escalada de ataques militares y acciones de represalia en Oriente Medio”, informó un comunicado del Ministerio.

Unos 14 estudiantes, un ciudadano, tres diplomáticos y seis miembros del personal local contratado por la Embajada de Sierra Leona en Teherán fueron trasladados de forma segura a Armenia, después de que el Gobierno activase los protocolos de emergencia para su sede en el país persa.

“El Gobierno continúa monitoreando los acontecimientos en todo Oriente Medio y permanece activamente comprometido a través de sus misiones diplomáticas”, añadió la nota.

De acuerdo con el Ministerio, los sierraleoneses que residen en Catar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Líbano, Kuwait, Baréin e Israel se encuentran a salvo en este momento.

Además recomendaron a todos sus nacionales en las zonas afectadas que cumplan estrictamente las directivas de seguridad locales, incluidos los toques de queda y los procedimientos de emergencia.

La evacuación de la embajada de Sierra Leona, al igual que en sedes diplomáticas de otros países, se produce en un contexto de conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos, que se desencadenó tras un ataque aéreo conjunto de que mató al líder supremo iraní, el ayatolá Alí ​​Jameneí, lo que provocó ataques con misiles en represalia por parte de Teherán.

Las hostilidades interrumpieron la aviación internacional y provocaron el cierre temporal de importantes aeropuertos en diversas partes de Oriente Medio.

La Unión Africana (UA) ha pedido moderación ante el temor de que el conflicto pueda tener consecuencias de gran alcance para el continente.

El presidente de la Comisión de la UA, Mahamoud Ali Youssouf, instó a la moderación, la desescalada urgente y el diálogo sostenido, advirtiendo que una mayor escalada podría agravar la inestabilidad mundial. EFE

