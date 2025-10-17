Siete años de cárcel en Ecuador para un hombre que abusó sexualmente de su hijastra

Guayaquil (Ecuador), 16 oct (EFE).- Un tribunal ecuatoriano sentenció a siete años de cárcel a un hombre por abusar sexualmente de su hijastra menor de edad en la provincia amazónica de Sucumbíos, informó este jueves la Fiscalía.

El hombre, identificado como Carlos Adalberto C. G. y de 40 años, mantenía una relación sentimental con la madre de la víctima, un vínculo que aprovechó para «cometer el delito en más de una ocasión», según detalló el Ministerio Público.

Los abusos se produjeron cuando la víctima tenía entre 11 y 12 años, y para evitar que ella lo delatara él le habría ofrecido dinero y también «abrir una cuenta bancaria a su nombre para que pudiera manejar los dólares con los que buscaba la impunidad».

En el juicio, la Fiscalía presentó el testimonio de la menor y de un experto en psicología clínica, delincuencia y victimología que la entrevistó y que concluyó que su relato era creíble, además de otras pruebas periciales y documentales que llevaron a los jueces a declarar culpable al agresor.

Además de la pena de cárcel, el tribunal ordenó que el hombre pague una multa de 9.400 dólares y una reparación integral de 1.000 dólares a favor de la víctima. EFE

cbs/jrh