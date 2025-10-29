Siete años de prisión para hombre que transportaba municiones no autorizadas en Ecuador

1 minuto

Quito, 29 oct (EFE).- La justicia de Ecuador condenó a siete años de prisión a David Sebastián B. por transportar municiones prohibidas o no autorizadas, informó este miércoles la Fiscalía General del Estado.

El Ministerio público demostró que, la noche del 29 de abril de 2025, el procesado transportaba cuarenta proyectiles calibre 9 milímetros y una alimentadora en el maletero del vehículo que conducía, acompañado de una mujer.

Durante la audiencia de juzgamiento, la fiscal del caso presentó ante el Tribunal una pericia de idoneidad de munición, que concluyó que los proyectiles estaban aptos para ser utilizados, indicó la Fiscalía en un comunicado.

En la diligencia testificó el agente de policía que hizo la aprehensión, quien aseguró -bajo juramento- que David Sebastián B. fue aprehendido durante un control vehicular ejecutado en las avenidas Solanda y Teniente Hugo Ortiz, en el sur de Quito, detalló.

El policía precisó que las evidencias fueron encontradas dentro de una mochila ubicada en el maletero del automotor y agregó que el procesado no pudo justificar el motivo por el que transportaba las cuarenta municiones.

Además de prisión, el fallo del Tribunal incluye el pago de una multa equivalente a veinte salarios básicos unificados (9.400 dólares en total).

El delito tipificado en el artículo 361 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona a la persona que fabrique, suministre, adquiera, comercialice o transporte armas de fuego, municiones y explosivos prohibidos o no autorizados. EFE

sm/gad