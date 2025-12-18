Siete ciudadanos alemanes acusados de pertenecer a un grupo terrorista de ultraderecha

1 minuto

Berlín, 18 dic (EFE).- La Fiscalía Federal alemana presentó este jueves cargos contra siete personas que están bajo sospecha de formar un grupo terrorista de ultraderecha que tiene el fin de derrocar con actos de violencia el sistema democrático del país centroeuropeo.

El grupo, según la Fiscalía, se habría formado en abril de 2024 bajo el nombre de «Letzte Verteidigungs Welle» (Última Ola de Defensa) y sus miembros se consideran como la última instancia para defender la «Nación Alemana».

«Su meta es llevar al colapso el sistema democrático de la República Federal de Alemania a través de actos de violencia, especialmente contra migrantes y rivales políticos», indicó en un comunicado.

A ello pertenecen ataques incendiarios y con explosivos contra hogares de peticionarios de asilo y organizaciones de izquierda.

Los acusados son identificados como Ben-Maxim H., Devin K., Jerome M., Lenny M., Jason R., Claudio S., y Justin B.

Todos son ciudadanos alemanes y se les imputa delitos desde liderar y apoyar un grupo terrorista nacional, intento de asesinato, intento de provocar un incendio y atentado, e incendio y daños en propiedad ajena.

Seis de los siete acusados están en prisión preventiva.EFE

rz/cae/ajs