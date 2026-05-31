Siete de cada 10 víctimas de trata infantil en Paraguay trabajaron como criadas de familia

1 minuto

Asunción, 31 may (EFE).- Siete de cada diez víctimas de trata de personas en Paraguay fueron sometidas al criadazgo, una práctica por medio de la cual jóvenes o niños de escasos recursos son entregados a hogares donde cumplen tareas domésticas a cambio de cuidado o acceso a la educación, alertó el viceministro de Protección Integral de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, Eduardo Escobar.

El funcionario advirtió, según un comunicado de su institución, que el criadazgo «continúa exponiendo a miles de menores a entornos de abuso, violencia y vulneración de derechos», que pueden derivar después en trata de personas y explotación sexual.

Solo 2025, se registraron en Paraguay aproximadamente 3.300 víctimas de trata, una cifra que Escobar consideró «aún elevada», pese a la tendencia a la baja por el aumento de las denuncias y la intervención estatal.

Para visibilizar esta problemática, mencionó el viceministro, el Gobierno paraguayo ha difundido ‘El precio del pasaje’, una película que denuncia los riesgos de la trata de personas y el abuso infantil.

Esta producción contó con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

Según la ONG Global Infancia, que vela por los derechos de los niños en Paraguay, en el país había hasta 2011 al menos 47.000 menores ejerciendo el trabajo infantil bajo la forma de criadazgo, de los cuales cerca del 80 % eran niñas.EFE

nva/gpv