Siete de cada diez empleados en industria indumentaria en México ganan salarios de pobreza

Ciudad de México, 9 feb (EFE).- Siete de cada diez personas que trabajan en la industria indumentaria en México no perciben un salario suficiente para superar la línea de pobreza y el 68 % son mujeres, según advirtió este lunes un informe presentado por la organización ProDESC.

A pesar de que la industria de la moda es uno de los sectores más lucrativos a nivel global y aporta alrededor de 95.000 millones de pesos (unos 5.500 millones de dólares) al PIB manufacturero nacional, «opera bajo condiciones de profunda precariedad», apuntó la ONG, en un comunicado.

Entre los principales hallazgos, el reporte avisó que el 72 % de quienes trabajan en esta industria no ganan los suficiente para superar la línea de pobreza.

Sumado a ello, el 66 % de los empleos -uno de cada tres- se encuentra en la informalidad, según el informe, presentado en el marco del Foro sobre Debida Diligencia en el Sector de la Indumentaria y el Calzado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Así, la ONG destacó las «contradicciones» de una industria que genera 1,2 millones de empleos, pero que «mantiene a más de la mitad de su fuerza laboral sin seguridad social, contratos formales ni salarios dignos».

El reporte también encontró que 52 % de las personas trabajadoras en esta industria carece de seguridad social, el 42 % no cuenta con un contrato estable y el 94 % no pertenece a un sindicato.

«Tanto en México como en otros países, esta industria se ha sostenido en esquemas de explotación laboral sistemática con un impacto profundo en los territorios y en las personas trabajadoras», señaló Mercedes Ramírez, integrante de ProDESC.

Ramírez destacó que la próxima revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es una «oportunidad clave» para reforzar la protección de este sector, así como la rendición de cuentas a las empresas.

El informe avisó además que «la precarización impacta de manera desproporcionada a las mujeres», quienes representan cerca del 68 % de la fuerza laboral en la confección, una de las ramas más «feminizadas» de la manufactura.

Betty Ávalos, coordinadora general de la colectiva de Mujeres Rosa Luxemburgo en Ciudad Juárez, Chihuahua (norte), advirtió que «la industria de la ropa funciona porque hay mujeres trabajando con salarios bajos y sin protección».

«En la maquila vivimos jornadas largas, miedo a organizarnos y sueldos que no alcanzan para vivir. Mientras las marcas hablan de responsabilidad, las trabajadoras seguimos pagando el costo. No puede haber cambios reales si no se escucha a quienes hacemos la ropa todos los días», expuso.

Por otro lado, el informe señaló que el 90 % de las marcas no reporta información sobre sus niveles salariales ni sus condiciones de trabajo, de acuerdo con el Índice de Transparencia de la Moda en México.

Finalmente, las organizaciones Fundación Avina, Oxfam México y Ethos Innovación en Políticas Públicas coincidieron en que México enfrenta el reto de transitar de compromisos voluntarios a marcos normativos vinculantes que garanticen los derechos laborales. EFE

