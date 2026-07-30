Siete detenidos en España por la explotación laboral de mujeres nicaragüenses

Compartir

2 minutos

Madrid, 30 jul (EFE).- La Policía española detuvo a siete personas sospechosas de integrar una organización criminal dedicada a la explotación laboral de mujeres nicaragüense en trabajos del hogar en una localidad del sur de España.

Una mujer de la red, asentada en el municipio de Almargen (provincia de Málaga), ejercía el papel de «gancho» para captar a las víctimas y sacarlas de Nicaragua con la promesa de un empleo en España para cuidar personas mayores y dependientes en domicilios, informaron las fuerzas de seguridad este jueves, cuando se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas.

Sin embargo, cuando llegaban, las víctimas se encontraban con que eran obligadas a estar disponibles las 24 horas de todos los días a cambio de un salario precario, sin contrato laboral ni vacaciones ni descansos, y tampoco registradas en la seguridad social.

Las mujeres eran aleccionadas en una agencia de viajes de Managua sobre cómo poder pasar los controles fronterizos de España, y los miembros de la trama les entregaban la documentación y el dinero necesario para poder entrar en el país.

Las víctimas nicaragüenses de explotación laboral eran trasladadas a una vivienda de uno de los investigados, donde eran dedicadas a la limpieza sin ninguna remuneración, hasta que se les conseguía un empleo como internas del servicio doméstico.

En este periodo, debían pagar 200 euros diarios en concepto de alojamiento a la banda, informó la Policía. Además, les exigían el pago de 5.000 euros de deuda en abonos mensuales de 350 euros.

Otra red criminal dedicada a la trata laboral también fue desmantelada por la Policía española en Alar del Rey, una población de la provincia de Palencia (norte), que explotaba varones de nacionalidad marroquí en un obrador de pan.

La investigación reveló que los empleados viajaban desde su país y obtenían un contrato laboral a cambio de 15.000 euros, y soportaban jornadas de trabajo de 12 horas diarias sin descanso ni vacaciones.

En este caso, fueron liberadas dos víctimas y hubo cuatro detenidos.

Según datos de 2025 del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el número de víctimas de explotación laboral superó en España al de las sometidas a trata sexual, con 390 y 374, respectivamente. EFE

sjs/mcm/vcg/jl/mra