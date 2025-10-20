Siete detenidos y 5,8 toneladas de hachís incautadas en una operación antidroga en Lisboa

1 minuto

Lisboa, 20 oct (EFE).- Al menos siete personas han sido detenidas, seis de ellas portuguesas y un extranjero, y 5,8 toneladas de hachís han sido incautadas en una operación durante el fin de semana contra el narcotráfico en el área metropolitana de Lisboa, informaron este lunes las autoridades de Portugal.

La Policía de Seguridad Pública (PSP) precisó en un comunicado que también fueron decomisadas armas de fuego, lanchas rápidas, cientos de miles de euros y automóviles.

Por su parte, la Fiscalía de Portugal confirmó que la policía decomisó ese material y precisó que se trata de 5,8 toneladas de hachís y de cerca de medio millón de euros en efectivo.

Los arrestados han sido acusados formalmente de tráfico agravado de estupefacientes, pertenencia a asociación delictiva, y uso y porte de armas prohibidas y han comparecido ante un juez de instrucción para un interrogatorio judicial.

Tras esa comparecencia, el magistrado dispuso prisión preventiva para todos los sospechosos.

El Ministerio Público explicó que los hechos delictivos se habrían producido «por lo menos desde abril de 2024» y que los detenidos presuntamente formaban parte de una organización dedicada a la compra y posterior venta de «elevadas cantidades de hachís» en el área metropolitana de la capital lusa.

Agregó que almacenaban los estupefacientes en zonas donde era fácil su transporte por agua. EFE

ssa/cch/psh