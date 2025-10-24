Siete detenidos y cien registros en varios países UE, incluida España, por fraude de IVA

Bruselas, 24 oct (EFE).- Autoridades de varios países europeos, entre ellos España, han detenido a siete personas y llevado a cabo más de un centenar de registros en una investigación sobre una red de fraude de IVA con aparatos electrónicos con los que, se sospecha, se habrían defraudado hasta 48 millones de euros, explicó la Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO) en un comunicado.

En la bautizada como operación Mela, en la que participó la Guardia Civil en coordinación con las fuerzas de seguridad de varios países europeos, se incautaron un elevado número de documentos, dispositivos electrónicos y pruebas, además de dinero en efectivo, teléfonos móviles, joyas, coches, relojes y oro por valor de cuatro millones de euros.

Los siete sospechosos fueron detenidos en Alemania, España y Países Bajos, mientras que se recogieron pruebas y congelaron activos en Austria, Bélgica, Chequia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Rumanía y Reino Unido, además de en los tres países donde se produjeron los arrestos.

Las autoridades creen que los detenidos usaban un sistema en el que empresas fantasma basadas en varios países de la UE y el Reino Unido aplicaban de manera fraudulenta un IVA reducido a la venta de dispositivos electrónicos al consumidor final y entre las propias compañías para aumentar sus beneficios de manera ilícita.

«Esto significa que el revendedor solo tiene que pagar el IVA sobre el margen de beneficio que obtiene (la diferencia entre el precio pagado por el artículo y el precio por el que se vende), y no sobre el precio total de venta del artículo», explica la EPPO.

Este régimen fiscal sólo se debería aplicar a los bienes revendidos sobre los que ya se ha pagado el IVA, mientras que en este caso «se considera que se vendieron productos nuevos, únicamente sobre el papel y solo en términos fiscales, como si se tratara de bienes revendidos».

«Por lo tanto, los bienes podían venderse a un precio de mercado inferior, lo que provocaba una competencia desleal y una pérdida de 48 millones de euros en concepto de IVA», señaló la EPPO. EFE

