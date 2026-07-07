Siete distritos portugueses en frontera con España en aviso naranja por calor

Compartir

2 minutos

Lisboa, 7 jul (EFE).- Siete distritos portugueses, todos ellos en frontera con España, se encuentran este martes en aviso naranja (el segundo más alto de un total de tres) por altas temperaturas, en una jornada en la que gran parte del territorio se encuentra en riesgo «máximo» o «muy elevado» de incendio rural.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) precisó en su web que se trata de las regiones de Braganza, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja y Faro, que son colindantes con las comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Galicia.

La entidad alerta en estas regiones de la «persistencia de valores extremadamente elevados, tanto de las máximas como de las mínimas».

Asimismo, los distritos de Vila Real, Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa y Setúbal se encuentran en aviso amarillo (el nivel más bajo) por altas temperaturas.

En el territorio peninsular, las únicas regiones sin aviso meteorológico son las de Viana do Castelo, Braga, Oporto y Aveiro.

Entre las capitales de distrito, las mayores temperaturas se registrarán en la ciudad de Évora (40ºC), seguida de Beja (39ºC), Castelo Branco (39ºC), Braganza (38ºC) y Portalegre (37ºC).

En Lisboa, este martes se esperan temperaturas que podrán alcanzar los 34ºC de máxima y los 19ºC de mínima.

Por otro lado, gran parte de los municipios que componen el territorio peninsular de Portugal se encuentran en riesgo «máximo» o «muy elevado» de incendio, registrándose una especial concentración de localidades en riesgo máximo en el noreste y centro del país.

El Gobierno de Portugal anunció este lunes que prolonga hasta el jueves el estado de alerta en los distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Beja, Santarém, Portalegre, Évora y Faro ante la persistencia de la ola de calor y las previsiones meteorológicas que siguen anunciando condiciones muy adversas para los próximos días, incrementando el riesgo de incendios.

Esta prolongación del estado de alerta implica un aumento de las operaciones de vigilancia, control y patrullas disuasorias de conductas indebidas, así como la movilización permanente de los equipos de bomberos forestales, entre otros.

El Ejecutivo luso declaró el estado de alerta el pasado jueves ante el aumento del peligro de incendio y un día después, el viernes, activó el mecanismo europeo de protección civil, así como los mecanismos bilaterales con España y Marruecos, para combatir el incendio en Vouzela, centro del país, que ha quemado más de 13.000 hectáreas y que fue controlado el domingo. EFE

cch/crf