Siete futbolistas iraníes reciben asilo en Australia y el resto del equipo vuela a Malasia

1 minuto

Sídney (Australia), 11 mar (EFE).- El Gobierno australiano confirmó este miércoles que siete integrantes de la selección femenina de fútbol de Irán han solicitado asilo en Australia tras participar en la Copa de Asia, mientras el resto del equipo abandonó el país y ya ha llegado a Malasia, informó el ministro del Interior, Tony Burke.

Burke explicó en una comparecencia en Camberra que dos miembros adicionales de la delegación, una jugadora y una integrante del cuerpo técnico, aceptaron la oferta de protección australiana, lo que eleva a siete el número de personas que han recibido visados humanitarios.

Según relató el ministro, ambas fueron separadas del grupo con la asistencia de la Policía Federal Australiana y trasladadas a un lugar seguro antes de reunirse con otras cinco jugadoras que ya habían solicitado protección el día anterior. EFE

