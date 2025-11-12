Siete hombres acusados en Reino Unido por explotación sexual de once adolescentes

Siete hombres fueron acusados el miércoles, en la ciudad inglesa de Bristol, por la explotación sexual de once adolescentes entre 2022 y 2025, anunció la policía local, en un nuevo caso de banda pedocriminal en Reino Unido.

Los cargos presentados incluyen explotación sexual de menores, violación, agresión sexual y suministro de drogas, precisó la policía.

Los siete hombres fueron detenidos el martes durante una redada en Bristol (suroeste de Inglaterra).

La operación se llevó a cabo en el marco de una investigación iniciada en noviembre de 2023 sobre la explotación sexual de una adolescente.

Entre los detenidos se encuentran dos ciudadanos sirios, un iraní y dos británicos, según las identidades proporcionadas por la policía, que no reveló los nombres de los otros dos sospechosos, de 19 y 26 años, «por motivos legales».

Los casos de bandas pedocriminales han llevado al gobierno británico a anunciar en junio el inicio de una investigación pública nacional sobre este delito.

Entre finales de los años 1990 y comienzos de los 2010, en varias ciudades de Inglaterra, grupos de hombres explotaron sexualmente y violaron a jóvenes, en su mayoría blancas y de entornos desfavorecidos, según varios informes oficiales.

Los miembros de estas bandas proporcionaban a menudo drogas y alcohol a las jóvenes, muchas de ellas vulnerables, y en algunos casos internadas en hogares de acogida.

Estos casos son regularmente utilizados por la extrema derecha británica para denunciar el laxismo de las autoridades.

