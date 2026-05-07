Siete meses de cárcel para un tunecino de la Flotilla Sumud 2025 por «asalto violento»

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Túnez, 7 may (EFE).- El tunecino Ghassan Bugdiri, miembro de la directiva de la Global Sumud Flotilla que partió en septiembre de 2025 rumbo a Gaza, ha sido condenado por un tribunal de Túnez a siete meses de prisión por «asalto violento», informó este jueves la radio Mosaique.

El activista, que negó conocer esta acusación hasta que fue llevado al tribunal «por sorpresa», fue detenido el pasado 6 de marzo junto a otros seis miembros de la iniciativa por supuesto blanqueo de capitales y malversación durante la gestión de los fondos recaudados para el proyecto solidario, unos delitos que continúan bajo investigación.

Cinco acusados por este caso se encuentran en prisión preventiva y dos están en libertad condicional.

Según una publicación en la red social Facebook de la coordinadora de las acciones en favor de Palestina en Túnez, Bugdiri recibió la noticia de la nueva acusación el lunes de madrugada, cuando se encontraba en su celda, aquejado de una dolencia renal y una erupción cutánea.

«Fui al tribunal por sorpresa y sin poder contactar con un abogado. Me sorprendió que me informaran que el caso databa del 18 de marzo de 2025, día de la protesta pacífica frente a una empresa de logística, cómplice del genocidio en Gaza mediante la transferencia de armas a la entidad ocupante», dijo el detenido, según la nota publicada por la organización.

Agregó que la condena se dicto «siendo privado de las condiciones más simples de un juicio justo», lo que «refuerza la convicción de que lo que se planea» contra los activistas «tiene el propósito de filtrar y controlar» el movimiento de apoyo a Palestina en Túnez.

Sin embargo, aseguró, estas acciones «solo consiguen que aumente el apoyo a Gaza, sin importar los tiempos de detención», ya que el fin es «defender temas justos y de liberación nacional».

Bugdiri formaba parte de la flotilla de más de 40 embarcaciones que zarparon desde España, Túnez, Italia y Grecia el año pasado para llevar ayuda humanitaria a Gaza y desafiar el bloqueo israelí.

Durante su travesía la flotilla afrontó múltiples contratiempos: denunció ataques con drones, sufrió retrasos por motivos logísticos y meteorológicos, reportó explosiones e interferencias en las comunicaciones en alta mar, tuvo que detenerse temporalmente por fallos técnicos y varios de sus barcos fueron interceptados por Israel, pese a lo que el resto continuó navegando hacia la Franja.

La condena a Budgiri se dictó en un momento en el que dos integrantes de la última flotilla en zarpar recientemente -el español Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila- están detenidos desde hace una semana en Israel y se enfrentan a una investigación por varios delitos, algunos de terrorismo. EFE

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