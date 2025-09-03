The Swiss voice in the world since 1935

Siete migrantes desaparecidos en un nuevo naufragio en el Mediterráneo central

Roma, 3 sep (EFE).- Siete migrantes se encuentran desaparecidos al caer al mar debido al mal tiempo, según comunicaron los 41 supervivientes que fueron rescatados en el estrecho de Sicilia, en el Mediterráneo central, por el barco de la ONG Aurora Sar, que desembarcó este miércoles en la isla italiana de Lampedusa.

Los migrantes informaron que siete de sus compañeros de viaje cayeron al agua debido al mar agitado y no fue posible ayudarlos a regresar al bote.

Según testimonios, dos personas cayeron al mar la primera noche y cinco la siguiente. La travesía comenzó a última hora del 27 de agosto en Zuwara, Libia, tras pagar 800 euros por persona.

A su llegada a Lampedusa, un migrante diabético fue trasladado a un ambulatorio para realizarle controles, informaron los medios italianos.

A mediados de agosto, al menos 20 migrantes murieron y otros 20 fueron declarados desaparecidos en un naufragio a pocas millas de Lampedusa.

Mientras tanto, continúan las llegadas a las costas italianas y actualmente en Lampedusa hay 655 migrantes en el centro de acogida tras los desembarcos de las últimas 48 horas, entre ellos 182 menores no acompañados.

A última hora de la mañana se ha dispuesto el traslado a otras localidades italianas de 270 personas en el ferry de línea.

Según los datos del ministerio del Interior, hasta este martes habían llegado a las costas italianas 43.580 migrantes respecto a los 42.544 del mismo periodo del año pasado. EFE

