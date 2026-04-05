Siete muertos, incluida una niña, en ataque israelí contra una ciudad del sur del Líbano

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El Cairo, 5 abr (EFE).- Al menos siete personas, entre ellas una niña de cuatro años, murieron en un ataque israelí este domingo contra una localidad del sur del Líbano, en un momento en el que continúan los bombardeos israelí en la parte meridional del país árabe y en Beirut.

Según el Centro de Operaciones de Emergencia, del Ministerio de Salud Publica del Líbano, las siete personas perdieron la vida en un bombardeo israelí la madrugada del domingo en la ciudad de Kfar Hatta, en Sidón.

«El ataque del enemigo israelí provocó el martirio de siete ciudadanos, entre ellos una niña de cuatro años», dijo el centro en un comunicado reproducido por la agencia oficial de noticias libanesa, NNA.

Los bombardeos israelíes continúan contra varias localidades sureñas, así como contra los suburbios del sur de Beirut después de que el Ejército israelí emitiera este domingo una orden de evacuación dirigida a los residentes, en especial del barrio Ghbeiri, afirmando que uno de sus edificios es utilizado por el grupo libanés chií Hizbulá.

La agencia NNA informó hasta el momento de al menos cuatro ataques israelíes contra los suburbios sureños de la capital libanesa, sin informar de víctimas.

Al menos 1.422 personas murieron y otras 4.294 resultaron heridas por la ofensiva aérea y terrestre de Israel contra el territorio libanés, iniciada el pasado 2 de marzo, que obligó a más de un millón de personas a abandonar sus hogares, según el Ministerio de Salud del país árabe. EFE

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