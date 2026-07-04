Siete muertos al chocar un vehículo de pasajeros y un camión en Perú

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Lima, 4 jul (EFE).- Al menos siete persones murieron y otras ocho resultaron heridas al chocar una furgoneta que trasladaba a veinte pasajeros y el traíler de un camión de mercancías la noche del viernes en la provincia de Barranca, en la región de Lima.

La agencia estatal Andina informó este sábado de que el accidente ocurrió en el distrito de Supe, a unos 180 kilómetros de la capital peruana, entre una furgoneta que cubría la ruta Huacho-Barranca con veinte pasajeros y una unidad de carga que transportaba 20 toneladas de nitrato de amonio.

El choque fue tan fuerte que la miniván se partió en dos, lo que dificultó las tareas de rescate de las víctimas, según informó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranca, Oscar Paredes.

Además, tuvieron que emplearse protocolos cuidadosos y aislar la zona por temor a reacciones químicas de los productos derramados en la carretera que trasladaba el tráiler.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue central del hospital de Barranca y entre los fallecidos se encuentra el conductor del vehículo de transporte de pasajeros, que se dirigía a Huacho, a unos 50 kilómetros de Barranca.

Peritos de la división policial de tránsito de Supe y Barranca quedaron a cargo de las investigaciones para determinar las causas del accidente. EFE

pbc/jfu