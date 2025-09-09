Siete muertos en el sur de Gaza cuando iban a por comida en puntos de distribución

Gaza, 9 sep (EFE).- Siete personas murieron en el sur de la Franja de Gaza mientras buscaban comida en dos puntos de la estadounidense Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), según informaron fuentes médicas locales.

El Hospital de Nasser, en Jan Yunis, informó que al menos cinco gazatíes murieron cuando iban a por comida a un punto de ayuda humanitaria cercano a la ciudad, el llamado SDS3, sin concretar el motivo de su fallecimiento.

La misma fuente indicó que otros dos fallecieron en las inmediaciones de otro punto, el SDS2, ubicado en la ciudad de Rafah, también en el sur del enclave, «como resultado de disparos desde vehículos del Ejército israelí».

Los dos puntos de distribución son gestionados por la GHF, una fundación estadounidense de financiación opaca. Su sistema de reparto ha sido ampliamente criticado por organizaciones internacionales y humanitarias, que denuncian que obliga a los gazatíes a caminar kilómetros, acudir a horarios irregulares y recoger la comida en descampados, donde solo los primeros en llegar logran acceder a ella.

Estas zonas están militarizadas por Israel y, según ha confirmado en ocasiones el propio Ejército, disparan a quienes se aproximan a los puntos de ayuda cuando los consideran una amenaza.

El Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás, contabiliza que al menos 2.430 gazatíes han muerto cerca de puntos de ayuda humanitaria desde el inicio del conflicto.EFE

