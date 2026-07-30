Siete muertos en un accidente de helicóptero de la lucha contra incendios forestales en Argentina

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Siete personas murieron el miércoles en el oeste de Argentina al estrellarse un helicóptero que participaba de una capacitación previo a colaborar en el combate de incendios forestales, informaron autoridades.

La aeronave, un Bell 412, se accidentó en la provincia de San Juan, mientras participaba de una capacitación para brigadistas y antes de trasladarse a la zona de Chilecito, en la vecina provincia de La Rioja, donde desde el lunes se combaten incendios forestales.

El contacto con el helicóptero se había perdido por la mañana, poco antes de las 10H30 hora local (13H30 GMT), en inmediaciones del parque de Ischigualasto, a unos 1.200 km de Buenos Aires, según la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

Posteriormente, otra aeronave localizó el lugar del impacto y dio aviso a las autoridades, señaló la AFE, que investiga las causas del siniestro.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, confirmó por la tarde el accidente, en el que «perdieron la vida siete personas» entre ellas personal de bomberos, de la policía y de protección civil, dijo en X.

Equipos de rescate fueron enviados al lugar, calificado por las autoridades como de difícil acceso.

«La nave se ha hecho añicos», dijo al canal TN el periodista sanjuanino Marcelo Dávila, que había hablado con uno de los tripulantes una hora antes del accidente.

La AFE detalló que entre las víctimas hay dos integrantes de esa agencia, el piloto del helicóptero, el jefe de Bomberos provincial y su segundo, el director de Protección Civil distrital y el subjefe de la Policía de San Juan.

«Mi abrazo y toda mi solidaridad están con ustedes. Acompaño a cada una de las familias y a sus compañeros de servicio en este momento de profundo dolor», escribió la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, en X.

– Focos en áreas montañosas –

El director de Protección Civil, Carlos Heredia, había explicado en la mañana del miércoles, antes de abordar la aeronave, en qué consistía la capacitación: «Es una preparación de utilización de medios aéreos con nuestros bomberos», dijo a Radio U de San Juan.

La Rioja, una provincia semiárida del noroeste argentino, combate varios focos en áreas montañosas que ya han afectado unas 200 hectáreas, según estimaciones preliminares de bomberos locales a la AFP.

Tres aviones hidrantes respaldan la lucha contra estos incendios, según la AFE.

El secretario provincial de Medio Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, indicó en LN+ que el miércoles que había presentado una denuncia por «presunta intencionalidad» en el origen de los fuegos.

En el verano austral de 2026, más de 60.000 hectáreas fueron arrasadas por incendios forestales en la Patagonia argentina, 2.000 km al sur de La Rioja, según un informe de Greenpeace.

Tras el siniestro del helicóptero, el gobierno de San Juan dispuso tres días de duelo, bandera a media asta y la suspensión de los actos festivos oficiales.

tev-ab/ad