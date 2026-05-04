Siete muertos en un ataque con misil ruso contra una ciudad en la región de Járkov

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(Actualiza el número de muertos y con la condena del Ministerio de Exteriores)

Kiev, 4 may (EFE).- Siete personas murieron este lunes en la ciudad de Merefa de la región oriental ucraniana de Járkov en un ataque ruso con un misil balístico Iskander, según el último balance del bombardeo ofrecido por el gobernador de la región, Oleg Siniégubov.

Más de treinta personas resultaron heridas en el ataque, que provocó daños en varias casas bajas y bloques de viviendas y causó desperfectos también en comercios y en un taller, según la Siniégubov. Catorce de los heridos están hospitalizados.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, ha condenado el bombardeo en sus redes sociales y lo ha calificado de «ataque terrorista a sangre fría contra civiles con ninguna justificación militar».

«Esto es una política calculada de terror por parte de Rusia contra el pueblo de Ucrania», dijo Sibiga, que apremió a los socios de Kiev a reforzar las defensas antiaéreas ucranianas e incrementar las sanciones a Rusia para socavar sus capacidades de continuar con la guerra.

Merefa tenía más de 20.000 habitantes antes de la guerra y está situada 22 kilómetros al suroeste de Járkov, capital de la región homónima del noreste de Ucrania y una de las urbes más grandes del país.

Járkov está cerca de la frontera con Rusia y es una de las regiones ucranianas con presencia de las tropas del Kremlin y en la que se producen combates. EFE

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