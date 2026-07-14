Siete muertos en un ataque israelí contra un puesto policial en Gaza

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Gaza, 14 jul (EFE).- Al menos siete personas murieron y una veintena más resultaron heridas en un ataque israelí con drones contra un puesto policial en Yabalia, norte de Gaza, donde se concentraban civiles que acudían a realizar trámites policiales.

El ataque causó por el momento siete víctimas mortales, según informó el hospital Shifa de la ciudad de Gaza, aunque hay más de veinte heridos y se teme que el número de muertos pueda subir.

Según informó el Ministerio del Interior gazatí, entre los fallecidos figura el jefe de la Policía de Yabalia, Muhammad Marwan Salem, y «varios oficiales y agentes», en lo que calificó como una «masacre» del Ejército israelí.

Fuentes locales informaron a EFE de que el ataque consistió en cuatro proyectiles lanzados por dos drones, con un intervalo de dos minutos entre los dos primeros y los dos últimos.

Este ataque se une a otros dos perpetrados este miércoles por las tropas israelíes, que mataron a dos personas más en el sur de Gaza, entre ellas un niño de 9 años.

Israel sigue realizando ataques en la Franja de Gaza a diario a pesar del alto el fuego vigente desde hace nueve meses, matando a una media de cuatro personas al día, según el recuento de muertos por fuego israelí que publica el Ministerio de Sanidad de la Franja.

Periódicamente ataca objetivos policiales en Gaza, al entender que algunos de sus miembros formarían parte del grupo islamista Hamás. Por el momento, el Ejército israelí no se ha pronunciado sobre ninguno de los ataques de este miércoles.

Según el último informe de Sanidad gazatí, desde el inicio del alto el fuego el 10 de octubre Israel ha matado a 1.110 personas en Gaza y desde el comienzo de su ofensiva hace casi tres años, a 73.233 personas. EFE

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