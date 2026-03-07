Siete muertos en un ataque ruso contra un edificio de viviendas en Járkov

2 minutos

Berlín, 7 mar (EFE).- Al menos siete personas, entre ellas dos menores, murieron y más de diez resultaron heridas en un ataque balístico ruso contra un edificio residencial en la ciudad nororiental ucraniana de Járkov, confirmó este sábado el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

«Desde anoche se está trabajando para retirar los escombros de un edificio residencial en Járkov tras un ataque ruso con un misil balístico. La entrada del edificio quedó destruida y los pisos superiores de un edificio vecino sufrieron daños. Por desgracia, hasta el momento se sabe que hay siete personas muertas. Más de diez personas resultaron heridas, entre ellas niños», escribió en su cuenta de X.

Agregó que es posible que aún haya personas bajo los escombros.

El jefe de la administración militar regional, Oleg Siniegúbov, precisó en un mensaje en Telegram que entre los siete muertos hay una niña de trece años y un niño de nueve, mientras bajo los escombros podría haber todavía otras 14 personas.

Zelenski indicó que Rusia lanzó 29 misiles, casi la mitad de ellos balísticos, y 480 drones, en su mayoría shahed, contra Ucrania.

Sus objetivos fueron las infraestructuras energéticas de Kiev, las regiones de Jmelnitski y Chernivtsi, y las vías férreas de la región de Zhitomir, añadió, y señaló que se registraron daños además en las regiones de Dnipropetrovsk, Zaporiyia, Vinitsia, Odesa, Poltava, Sumi y Cherkasi.

«Debe haber una respuesta de nuestros socios a estos brutales ataques contra la vida», instó el presidente, que dio las gracias «a todos los que no guardarán silencio».

Zelenski subrayó que Rusia no ha renunciado a sus intentos de destruir las infraestructuras residenciales y críticas de Ucrania, por lo que -agregó- el apoyo a Ucrania debe continuar.

«La iniciativa PURL debe seguir funcionando con la misma intensidad. Contamos con la colaboración activa de la Unión Europea para garantizar una mayor protección a nuestro pueblo», pidió, y agradeció a todos los que contribuyen a reforzar la protección de Ucrania. EFE

egw/llb

(foto)